TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
08.11.2021 14:50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975683
BIST
15:241.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 12,18
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:249,7407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0615
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7451
En Düşük
9,6551
15:2411,2823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0631
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2884
En Düşük
11,1772
15:24568,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,84
|Açılış
|: 568,81
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,89
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:22
|METRO
|1,43
|33.254.600
|% 10,00
|
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.111.315
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|83.459.325
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|KARYE
|14,44
|138.427.206
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.635.501
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|109.877.379
|% -5,78
|
|GSRAY
|3,92
|154.965.424
|% -5,08
|
|FENER
|30,28
|67.975.808
|% -4,90
|
|THYAO
|17,94
|2.210.878.167
|% 1,64
|
|GARAN
|10,65
|1.691.081.882
|% 0,38
|
|PETKM
|6,93
|1.188.367.813
|% 3,74
|
|ASELS
|16,92
|697.099.446
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,21
|610.421.715
|% 2,12
|
|PETKM
|6,93
|1.188.367.813
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,00
|481.615.589
|% -0,33
|
|GARAN
|10,65
|1.691.081.882
|% 0,38
|
|TSKB
|1,57
|238.728.469
|% 0,00
|
|THYAO
|17,94
|2.210.878.167
|% 1,64
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7366
|9,7405
|% 0,63
|
|Euro
|11,2763
|11,2833
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,1058
|13,1715
|% 0,61
|
|Frank
|10,5920
|10,6558
|% 0,22
|
|Riyal
|2,5867
|2,5997
|% 0,55
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,60
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,38
|
|Cumhuriyet
|3.755
|3.812
|14,00
|
|Tam
|3.738
|3.832
|15,11
|
|Yarım
|1.807
|1.854
|7,31
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|83,70
|83,70
|0,96
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Seans Raporu
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