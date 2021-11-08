TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
08.11.2021 14:52
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975688
BIST
15:051.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,27
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:059,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7355
En Düşük
9,6551
15:0511,2696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0504
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2701
En Düşük
11,1772
15:05568,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,41
|Açılış
|: 568,42
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,72
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:05
|IHAAS
|4,57
|55.291.001
|% 3,86
|
|MAGEN
|9,04
|74.074.754
|% 2,26
|
|GLCVY
|13,25
|14.353.636
|% 0,53
|
|HEDEF
|3,61
|30.266.515
|% -0,28
|
|TETMT
|177,90
|1.772.783
|% -1,39
|
|KARYE
|14,44
|138.305.087
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.404.438
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,86
|108.518.021
|% -5,94
|
|FENER
|30,22
|67.121.380
|% -5,09
|
|GSRAY
|3,93
|150.549.318
|% -4,84
|
|THYAO
|17,92
|2.128.437.809
|% 1,53
|
|GARAN
|10,63
|1.600.961.005
|% 0,19
|
|PETKM
|6,86
|1.135.543.490
|% 2,69
|
|ASELS
|16,91
|690.904.354
|% 1,14
|
|KRDMD
|7,18
|599.205.808
|% 1,70
|
|PETKM
|6,86
|1.135.543.490
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,00
|478.774.107
|% -0,33
|
|TSKB
|1,58
|237.617.878
|% 0,64
|
|GARAN
|10,63
|1.600.961.005
|% 0,19
|
|THYAO
|17,92
|2.128.437.809
|% 1,53
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7297
|9,7312
|% 0,54
|
|Euro
|11,2614
|11,2696
|% 0,45
|
|Sterlin
|13,1016
|13,1673
|% 0,58
|
|Frank
|10,5889
|10,6527
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5857
|2,5987
|% 0,51
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,23
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.754
|3.811
|13,00
|
|Tam
|3.737
|3.831
|14,32
|
|Yarım
|1.806
|1.853
|6,92
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|1,10
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:21OZBAL
Yüzde 4.14 oranında artışla 18.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 352, 440 adet işlem
-
15:20METRO
Yüzde 9.23 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 368, 555 adet işlem
-
15:19CUSAN
Yüzde 5.44 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 704, 447 adet işlem
-
15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ISCTR, FROTO
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 76 artarak (% 0.56 ) 1, 401