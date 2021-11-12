TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
12.11.2021 10:49
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977299
BIST
14:141.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,15
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
14:149,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0257
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
14:1411,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0175
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
14:14589,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -3,43
|Açılış
|: 589,82
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,53
BIST En Aktif Hisseler14:14
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|51.397.044
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,70
|27.280.368
|% 9,60
|
|DOAS
|44,66
|217.325.910
|% 7,56
|
|BERA
|10,20
|178.197.090
|% 7,37
|
|KZBGY
|32,02
|40.249.663
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|256.585.937
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|429.006.778
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|69.313.879
|% -7,75
|
|DAGHL
|10,50
|1.074.871
|% -4,98
|
|PETKM
|7,54
|2.264.084.560
|% -1,44
|
|GARAN
|10,64
|815.340.736
|% 0,38
|
|THYAO
|17,71
|792.906.059
|% -0,06
|
|KRDMD
|7,44
|561.515.702
|% 0,27
|
|TUPRS
|155,00
|452.894.443
|% -0,96
|
|ADESE
|1,22
|429.006.778
|% -9,63
|
|PETKM
|7,54
|2.264.084.560
|% -1,44
|
|ODAS
|1,60
|353.406.863
|% 5,96
|
|YKBNK
|3,07
|265.017.986
|% -0,32
|
|GARAN
|10,64
|815.340.736
|% 0,38
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9167
|9,9290
|% 0,26
|
|Euro
|11,3589
|11,3679
|% 0,15
|
|Sterlin
|13,2547
|13,3212
|% 0,43
|
|Frank
|10,7129
|10,7775
|% 0,09
|
|Riyal
|2,6383
|2,6516
|% 0,20
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-15,19
|
|Altın Gr.
|589
|589
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|3.902
|3.961
|-31,00
|
|Tam
|3.880
|3.978
|-33,70
|
|Yarım
|1.875
|1.924
|-16,31
|
|Çeyrek
|941
|962
|-8,15
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,94
|7,95
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:26BERA
Yüzde 7.37 oranında artışla 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 980, 954 adet işlem
-
14:25PRKAB
Yüzde 6.51 oranında artışla 34.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 476, 370 adet işlem
-
14:24OZRDN
Yüzde 5.19 oranında artışla 8.91 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 349, 907 adet işlem
-
14:23SOKM
Yüzde 6.03 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 696, 818 adet işlem
-
14:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ISCTR, GUBRF