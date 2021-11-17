TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
17.11.2021 10:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978256
BIST
11:441.700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 14,24
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
11:4410,3553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0385
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,4586
En Düşük
10,2960
11:4411,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0466
|Açılış
|: 11,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,8279
En Düşük
11,6569
11:44619,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 6,25
|Açılış
|: 619,97
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler11:43
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.352.365
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|PRKAB
|40,00
|147.702.946
|% 8,11
|
|BASGZ
|16,90
|216.714.386
|% 7,85
|
|IDEAS
|44,34
|13.791.076
|% -8,08
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|ELITE
|18,50
|126.647.411
|% -6,19
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|PEKGY
|1,00
|16.281.496
|% -3,85
|
|GARAN
|12,02
|830.769.758
|% -0,41
|
|SISE
|10,35
|731.910.052
|% 3,92
|
|PETKM
|8,05
|516.425.339
|% 1,51
|
|KRDMD
|7,64
|506.369.713
|% 1,73
|
|YKBNK
|3,31
|476.552.902
|% -1,78
|
|YKBNK
|3,31
|476.552.902
|% -1,78
|
|ADESE
|1,06
|150.604.960
|% 1,92
|
|ODAS
|1,60
|174.980.522
|% 3,23
|
|SISE
|10,35
|731.910.052
|% 3,92
|
|TSKB
|1,60
|110.318.391
|% 1,27
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3528
|10,3577
|% 0,40
|
|Euro
|11,7197
|11,7318
|% 0,44
|
|Sterlin
|13,9133
|13,9830
|% 0,78
|
|Frank
|11,1098
|11,1768
|% 0,63
|
|Riyal
|2,7585
|2,7723
|% 0,60
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,16
|
|Altın Gr.
|620
|620
|6,25
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,37
|8,38
|0,14
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|-0,46
|
Seans Raporu
11:43
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11:55
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