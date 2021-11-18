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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük

18.11.2021 10:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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İç Tüzük



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978429


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Altın Ons 1.867 1.867 -0,09  
Altın Gr. 643 643 5,46  
Cumhuriyet 4.210 4.273 140,00  
Tam 4.189 4.296 142,84  
Yarım 2.025 2.078 69,09  
Çeyrek 1.015 1.039 34,55  
Gümüş.Ons 25,09 25,11 0,05  
Gümüş Gr. 8,64 8,65 0,08  
B. Petrol 79,76 79,76 -0,52  
Seans Raporu 10:43
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