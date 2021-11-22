TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
22.11.2021 10:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978906
BIST
12:561.756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.751
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|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.759
En Düşük
1.749
12:5611,1856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
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|Açılış
|: 11,1650
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,2326
En Düşük
10,9592
12:5612,6256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
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|Açılış
|: 12,5850
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|Önceki Kapanış
|: 12,5700
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12,6658
En Düşük
12,3613
12:56664,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -4,00
|Açılış
|: 664,25
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|Önceki Kapanış
|: 668,25
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665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler12:56
|EDATA
|11,00
|29.806.805
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|29.262.893
|% 10,00
|
|SANFM
|31,96
|13.800.211
|% 9,98
|
|TETMT
|230,40
|3.361.296
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|16.011.427
|% 9,97
|
|MERCN
|11,12
|68.493.283
|% -9,96
|
|BJKAS
|5,64
|73.389.113
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,05
|170.041.612
|% -5,81
|
|BASGZ
|13,32
|210.881.015
|% -4,58
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,47
|1.163.005.597
|% 2,22
|
|SISE
|11,14
|889.027.696
|% -0,98
|
|KRDMD
|8,37
|679.977.736
|% 2,32
|
|GARAN
|12,08
|660.032.519
|% 0,25
|
|TSPOR
|8,94
|405.029.833
|% 4,20
|
|ODAS
|1,65
|287.930.801
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,37
|679.977.736
|% 2,32
|
|YKBNK
|3,59
|288.205.939
|% 1,13
|
|SISE
|11,14
|889.027.696
|% -0,98
|
|THYAO
|17,47
|1.163.005.597
|% 2,22
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1722
|11,1856
|% -0,59
|
|Euro
|12,6104
|12,6256
|% -0,65
|
|Sterlin
|14,9793
|15,0544
|% -0,67
|
|Frank
|12,0124
|12,0848
|% -0,47
|
|Riyal
|2,9738
|2,9887
|% -0,56
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-1,96
|
|Altın Gr.
|663
|664
|-4,74
|
|Cumhuriyet
|4.388
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.364
|4.473
|0,98
|
|Yarım
|2.109
|2.164
|0,47
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,92
|8,93
|0,03
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|0,14
|