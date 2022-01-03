TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
03.01.2022 09:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987675
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.885
En Düşük
1.846
18:0513,8071
En Yüksek
|Değişim
|: 4,17%
|| 0,5526
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
18:0515,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 0,5995
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,8246
En Düşük
15,0661
18:05810,96
En Yüksek
|Değişim
|: 4,01%
|| 31,30
|Açılış
|: 810,96
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
814,56
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|17,90
|3.607.366
|% 0,00
|
|ADEL
|33,02
|13.092.036
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|14.056.204
|% 0,00
|
|AEFES
|29,62
|30.451.588
|% 0,00
|
|AGYO
|2,61
|8.656.230
|% 0,00
|
|ACSEL
|17,90
|3.607.366
|% 0,00
|
|ADEL
|33,02
|13.092.036
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|14.056.204
|% 0,00
|
|AEFES
|29,62
|30.451.588
|% 0,00
|
|AGYO
|2,61
|8.656.230
|% 0,00
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% 0,00
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% 0,00
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% 0,00
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% 0,00
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% 0,00
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7845
|13,8071
|% 4,17
|
|Euro
|15,6198
|15,7058
|% 3,97
|
|Sterlin
|18,6040
|18,6973
|% 4,10
|
|Frank
|15,0488
|15,1394
|% 4,00
|
|Riyal
|3,6707
|3,6891
|% 4,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-5,48
|
|Altın Gr.
|811
|811
|31,30
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,29
|0,37
|
|B. Petrol
|78,38
|78,38
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
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