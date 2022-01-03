TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
03.01.2022 09:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987688
BIST
12:211.907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 48,98
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.909
En Düşük
1.865
12:2113,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2003
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
12:2115,2886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1823
|Açılış
|: 15,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
12:21787,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 7,96
|Açılış
|: 787,63
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler12:19
|CRFSA
|42,02
|2.959.931
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.286.521
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|67.972.030
|% 9,73
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|SKTAS
|2,59
|11.175.658
|% 8,37
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|NIBAS
|14,16
|14.102.506
|% -5,09
|
|BAGFS
|16,62
|34.218.486
|% -5,03
|
|RALYH
|12,60
|23.171.515
|% -4,91
|
|AKGRT
|10,23
|6.431.712
|% -3,49
|
|GARAN
|11,47
|809.756.506
|% 1,77
|
|THYAO
|20,82
|708.799.562
|% 4,00
|
|EREGL
|28,84
|578.063.874
|% 2,41
|
|YKBNK
|3,44
|500.710.870
|% 1,78
|
|SISE
|13,68
|431.513.124
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,44
|500.710.870
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|138.999.508
|% 3,73
|
|GARAN
|11,47
|809.756.506
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,19
|131.072.533
|% 2,34
|
|TSKB
|1,47
|62.522.643
|% 2,08
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4176
|13,4271
|% 1,30
|
|Euro
|15,2211
|15,2716
|% 1,09
|
|Sterlin
|18,1721
|18,2632
|% 1,68
|
|Frank
|14,7141
|14,8027
|% 1,68
|
|Riyal
|3,5786
|3,5965
|% 1,67
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-4,55
|
|Altın Gr.
|792
|792
|12,44
|
|Cumhuriyet
|5.252
|5.332
|-2,00
|
|Tam
|5.246
|5.383
|18,73
|
|Yarım
|2.535
|2.604
|9,06
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|0,16
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|1,14
|