TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
03.01.2022 09:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987716
BIST
17:081.907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 49,75
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
17:0813,0649
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1896
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:0814,8547
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -0,2516
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:08759,16
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -20,51
|Açılış
|: 759,16
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:08
|CRFSA
|42,02
|3.212.303
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.107.343
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|342.956.998
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.527.279
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|45.773.720
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,02
|22.409.578
|% -6,03
|
|KZBGY
|30,88
|14.535.904
|% -3,50
|
|EDATA
|19,05
|4.140.905
|% -3,05
|
|PAPIL
|14,74
|13.710.643
|% -3,03
|
|THYAO
|21,38
|1.670.289.700
|% 6,79
|
|GARAN
|11,49
|1.627.607.200
|% 1,95
|
|EREGL
|28,74
|1.092.832.312
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,44
|860.301.074
|% 1,78
|
|SISE
|13,66
|859.555.875
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,44
|860.301.074
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|235.206.584
|% 3,73
|
|GARAN
|11,49
|1.627.607.200
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,20
|286.835.582
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,30
|599.246.950
|% 1,39
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0606
|13,0649
|% -1,43
|
|Euro
|14,7904
|14,8547
|% -1,67
|
|Sterlin
|17,5961
|17,6844
|% -1,54
|
|Frank
|14,2446
|14,3305
|% -1,56
|
|Riyal
|3,4747
|3,4921
|% -1,28
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-20,40
|
|Altın Gr.
|761
|761
|-18,94
|
|Cumhuriyet
|5.093
|5.170
|-164,00
|
|Tam
|5.063
|5.196
|-168,26
|
|Yarım
|2.447
|2.513
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.227
|1.257
|-40,69
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|9,56
|9,57
|-0,35
|
|B. Petrol
|77,25
|77,25
|-0,53
|