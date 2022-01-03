TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
03.01.2022 09:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987728
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
0
En Düşük
0
18:0513,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 0,4553
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
18:0515,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 0,4628
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,8246
En Düşük
15,0661
18:05803,52
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 23,85
|Açılış
|: 803,63
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SOKM
|12,71
|33.553.565
|% 0,00
|
|ULKER
|17,43
|21.347.213
|% 0,00
|
|TACTR
|36,70
|648.896
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,98
|5.607.012
|% 0,00
|
|UFUK
|18,27
|88.405
|% 0,00
|
|SOKM
|12,71
|33.553.565
|% 0,00
|
|ULKER
|17,43
|21.347.213
|% 0,00
|
|TACTR
|36,70
|648.896
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,98
|5.607.012
|% 0,00
|
|UFUK
|18,27
|88.405
|% 0,00
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% 0,00
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% 0,00
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% 0,00
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% 0,00
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% 0,00
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6179
|13,7098
|% 3,44
|
|Euro
|15,4533
|15,5691
|% 3,06
|
|Sterlin
|18,4346
|18,5271
|% 3,15
|
|Frank
|14,9188
|15,0087
|% 3,10
|
|Riyal
|3,6348
|3,6530
|% 3,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-5,08
|
|Altın Gr.
|812
|812
|32,38
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,30
|0,38
|
|B. Petrol
|78,35
|78,35
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
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