TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
03.01.2022 10:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987763
BIST
17:591.924
En Yüksek
|Değişim
|: 3,57%
|| 66,30
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.924
En Düşük
1.865
17:5913,0703
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,1842
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:5914,8618
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,2445
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:59764,00
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -15,67
|Açılış
|: 764,00
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:59
|INTEM
|98,45
|11.395.946
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,02
|3.254.995
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.162.111
|% 9,98
|
|DOBUR
|77,50
|5.444.834
|% 9,93
|
|TSPOR
|6,66
|343.332.442
|% 9,90
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|13,61
|29.372.488
|% -8,78
|
|GARFA
|13,01
|2.212.093
|% -5,04
|
|ETILR
|6,00
|589.208
|% -4,00
|
|KZBGY
|30,82
|15.633.504
|% -3,69
|
|THYAO
|21,80
|1.926.778.641
|% 8,89
|
|GARAN
|11,45
|1.820.615.137
|% 1,60
|
|EREGL
|29,14
|1.292.271.391
|% 3,48
|
|SISE
|13,83
|978.096.162
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,46
|904.405.988
|% 2,37
|
|YKBNK
|3,46
|904.405.988
|% 2,37
|
|ODAS
|1,39
|246.236.241
|% 3,73
|
|GARAN
|11,45
|1.820.615.137
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,22
|332.247.285
|% 3,74
|
|THYAO
|21,80
|1.926.778.641
|% 8,89
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0920
|13,0940
|% -1,21
|
|Euro
|14,7878
|14,8615
|% -1,62
|
|Sterlin
|17,7423
|17,8313
|% -0,72
|
|Frank
|14,3402
|14,4266
|% -0,90
|
|Riyal
|3,5114
|3,5290
|% -0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-23,19
|
|Altın Gr.
|759
|759
|-20,50
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,83
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|9,58
|9,59
|-0,33
|
|B. Petrol
|78,07
|78,07
|0,29
|
Seans Raporu
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