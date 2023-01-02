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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük

02.01.2023 09:38
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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İç Tüzük



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091762


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CMBTN 599,00 19.714.658 % 9,99  
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Dolar 18,7199 18,7279 % 0,14  
Euro 19,9763 20,0222 % -0,03  
Sterlin 22,5269 22,6399 % -0,06  
Frank 20,1615 20,2830 % 0,08  
Riyal 4,9650 4,9899 % 0,09  
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10:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 0,33  
Altın Gr. 1.098 1.098 1,61  
Cumhuriyet 7.370 7.481 8,00  
Tam 7.411 7.475 42,00  
Yarım 3.589 3.651 18,00  
Çeyrek 1.800 1.825 9,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,99 0,03  
Gümüş Gr. 14,41 14,44 0,04  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
Seans Raporu 10:53
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