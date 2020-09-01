TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2020 10:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872023
BIST
12:071.067
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -11,42
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
12:077,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
12:078,8266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0548
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
12:07471,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,65
|Açılış
|: 471,49
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler12:05
|INTEM
|21,78
|6.359.705
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.303.049
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.968.138
|% 9,97
|
|TKURU
|171,20
|572.150
|% 9,96
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|29,34
|13.319.511
|% -7,74
|
|ANELE
|5,47
|3.207.797
|% -7,29
|
|FENER
|27,10
|275.466.389
|% 5,69
|
|ICBCT
|8,07
|266.951.464
|% 3,59
|
|SISE
|6,02
|224.609.144
|% -0,33
|
|KRDMD
|2,98
|219.277.315
|% -2,30
|
|ULUUN
|11,23
|200.718.338
|% 4,66
|
|EKGYO
|1,72
|192.750.755
|% -2,27
|
|IHLGM
|1,39
|54.433.815
|% -2,11
|
|ODAS
|2,52
|82.582.230
|% -4,18
|
|CEMAS
|1,46
|43.890.509
|% -2,67
|
|ALBRK
|1,47
|40.966.879
|% 0,68
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3690
|7,3735
|% 0,37
|
|Euro
|8,8217
|8,8272
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,8668
|9,9163
|% 0,77
|
|Frank
|8,1321
|8,1811
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% 0,37
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|20,93
|
|Altın Gr.
|471
|472
|6,69
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|35,86
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|17,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|8,68
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,84
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,18
|
|B. Petrol
|45,69
|45,69
|0,41
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 22 kaybederek (% -0.76 ) 1, 202
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12:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, GUSGR, KRDMD
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12:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, MRDIN, FENER
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12:16XU100
Endeks 1, 069 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 4, 998.00 milyon TL de
-
12:15GOLTS
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 987 adet işlem