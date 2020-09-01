TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2020 10:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872028
BIST
12:071.067
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -11,36
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
12:077,3739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
12:078,8293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0575
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
12:07471,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,65
|Açılış
|: 471,49
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler12:07
|DOGUB
|4,73
|33.334.333
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.359.727
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.968.138
|% 9,97
|
|TKURU
|171,20
|572.150
|% 9,96
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|OZRDN
|2,68
|223.252
|% -8,84
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|29,40
|13.687.062
|% -7,55
|
|FENER
|26,96
|281.633.489
|% 5,15
|
|ICBCT
|8,04
|269.158.314
|% 3,21
|
|GARAN
|6,73
|262.980.652
|% -0,44
|
|SISE
|6,01
|233.398.304
|% -0,50
|
|KRDMD
|2,98
|225.645.316
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,73
|194.997.724
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,98
|225.645.316
|% -2,30
|
|PETKM
|3,87
|202.003.454
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,61
|133.234.647
|% -3,33
|
|GSRAY
|3,10
|147.159.602
|% 0,00
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3692
|7,3739
|% 0,38
|
|Euro
|8,8236
|8,8293
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,8693
|9,9188
|% 0,80
|
|Frank
|8,1343
|8,1833
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% 0,37
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.987
|18,85
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,54
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|35,00
|
|Tam
|3.110
|3.189
|37,15
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|17,97
|
|Çeyrek
|754
|771
|8,99
|
|Gümüş.Ons
|28,78
|28,82
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,68
|45,68
|0,40
|
Seans Raporu
12:07
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Endeks 1, 069 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 4, 998.00 milyon TL de