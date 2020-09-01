TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2020 10:54
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872055
BIST
12:091.066
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -12,69
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
12:097,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
12:098,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0538
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
12:09471,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,71
|Açılış
|: 471,55
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler12:09
|DOGUB
|4,73
|33.338.211
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.359.727
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.968.225
|% 9,97
|
|TKURU
|171,20
|572.150
|% 9,96
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|OZRDN
|2,68
|223.252
|% -8,84
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|29,30
|13.811.918
|% -7,86
|
|FENER
|27,04
|292.096.978
|% 5,46
|
|GARAN
|6,73
|276.401.792
|% -0,44
|
|ICBCT
|8,11
|272.319.450
|% 4,11
|
|SISE
|6,02
|240.029.299
|% -0,33
|
|KRDMD
|2,97
|237.070.172
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,73
|196.229.371
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,97
|237.070.172
|% -2,62
|
|PETKM
|3,88
|219.407.369
|% -0,77
|
|ZOREN
|2,63
|139.517.606
|% -2,59
|
|GSRAY
|3,10
|156.860.872
|% 0,00
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3688
|7,3752
|% 0,40
|
|Euro
|8,8185
|8,8256
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,8748
|9,9243
|% 0,85
|
|Frank
|8,1331
|8,1821
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9602
|1,9700
|% 0,36
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.987
|18,85
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,54
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|35,00
|
|Tam
|3.110
|3.189
|37,15
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|17,97
|
|Çeyrek
|754
|771
|8,99
|
|Gümüş.Ons
|28,78
|28,82
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,68
|45,68
|0,40
|
Seans Raporu
12:09
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