TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2020 10:58
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872064
BIST
12:131.068
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -11,02
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
12:137,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
12:138,8278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0560
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
12:13471,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,38
|Açılış
|: 471,21
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler12:13
|SEKUR
|8,71
|7.973.155
|% 9,97
|
|TKURU
|171,20
|572.150
|% 9,96
|
|MMCAS
|2,36
|524.073
|% 9,77
|
|OZBAL
|7,31
|38.174.848
|% 9,76
|
|ETILR
|2,59
|195.755
|% 9,75
|
|OZRDN
|2,68
|223.252
|% -8,84
|
|DOKTA
|29,28
|14.101.933
|% -7,92
|
|RALYH
|6,19
|7.519.714
|% -7,34
|
|BRKSN
|4,60
|6.864.427
|% -6,12
|
|NIBAS
|15,07
|104.666
|% -5,81
|
|ULUUN
|11,33
|210.323.162
|% 5,59
|
|ODAS
|2,52
|87.583.477
|% -4,18
|
|IHLGM
|1,38
|65.059.590
|% -2,82
|
|ULAS
|3,02
|42.786.507
|% -5,33
|
|CUSAN
|5,66
|35.582.443
|% -2,75
|
|IHLGM
|1,38
|65.059.590
|% -2,82
|
|ODAS
|2,52
|87.583.477
|% -4,18
|
|ULUUN
|11,33
|210.323.162
|% 5,59
|
|HLGYO
|2,02
|17.445.990
|% -0,49
|
|CUSAN
|5,66
|35.582.443
|% -2,75
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3705
|7,3744
|% 0,39
|
|Euro
|8,8195
|8,8278
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,8759
|9,9254
|% 0,86
|
|Frank
|8,1323
|8,1813
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9601
|1,9700
|% 0,36
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|20,93
|
|Altın Gr.
|471
|472
|6,69
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|35,86
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|17,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|8,68
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,84
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,18
|
|B. Petrol
|45,69
|45,69
|0,41
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28FONET
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 10.70 lira fiyatla işlem gören hissede 927, 406 adet işlem
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12:27TRCAS
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 977, 690 adet işlem
-
12:26XU100
Endeks 1, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 5, 470.00 milyon TL de
-
12:26PRKAB
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 944 adet işlem
-
12:25TUCLK
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 354 adet işlem