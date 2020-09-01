TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2020 11:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucu ve Unvan Değişikliği Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872129
BIST
10:591.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
10:597,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3765
En Düşük
7,3225
10:598,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0737
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8470
En Düşük
8,7425
10:59471,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,95
|Açılış
|: 471,79
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler10:57
|KENT
|597,30
|16.132.138
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|29.474.330
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.030.571
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.221.816
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|DOKTA
|29,92
|9.075.254
|% -5,91
|
|ICBCT
|8,04
|196.765.448
|% 3,21
|
|GARAN
|6,79
|145.542.990
|% 0,44
|
|PETKM
|3,91
|134.282.949
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|125.031.536
|% 0,00
|
|SISE
|6,10
|123.411.682
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,76
|120.049.081
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|125.031.536
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|134.282.949
|% 0,00
|
|TSKB
|1,09
|32.960.226
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,68
|79.295.490
|% -0,74
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3738
|7,3755
|% 0,40
|
|Euro
|8,8405
|8,8455
|% 0,84
|
|Sterlin
|9,8734
|9,9229
|% 0,84
|
|Frank
|8,1512
|8,2003
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9593
|1,9692
|% 0,32
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|22,03
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,00
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,77
|28,80
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|
Seans Raporu
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