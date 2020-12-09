TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2020 13:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892293
BIST
15:181.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.355
En Düşük
1.342
15:187,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:189,4975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:18468,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,81
|Açılış
|: 468,59
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:18
|AKFGY
|4,73
|26.165.870
|% 10,00
|
|ECZYT
|22,28
|109.884.585
|% 9,97
|
|BOSSA
|14,34
|17.048.846
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.265.461
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.719.698
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|IZMDC
|17,52
|40.995.523
|% -7,30
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|EREGL
|13,75
|2.286.864.989
|% 2,23
|
|SELEC
|17,99
|1.734.916.387
|% -0,94
|
|PETKM
|4,89
|1.440.662.602
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,09
|1.279.963.467
|% 7,67
|
|KRDMD
|5,18
|1.264.456.205
|% -0,96
|
|DOHOL
|3,09
|1.279.963.467
|% 7,67
|
|PETKM
|4,89
|1.440.662.602
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,18
|1.264.456.205
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,08
|479.141.661
|% 1,46
|
|SISE
|7,07
|1.248.261.062
|% -0,84
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8382
|7,8409
|% 0,28
|
|Euro
|9,4897
|9,4975
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,5180
|10,5708
|% 1,04
|
|Frank
|8,7889
|8,8418
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0840
|2,0945
|% 0,30
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-12,34
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|3.095
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.082
|3.160
|-20,85
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-10,09
|
|Çeyrek
|747
|764
|-5,04
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|49,00
|49,00
|0,16
|
Seans Raporu
15:18
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15:29HLGYO
Yüzde 4.15 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 046, 577 adet işlem
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15:27ISMEN
Yüzde 4.48 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 638, 007 adet işlem
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15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 59 artarak (% 0.79 ) 1, 218
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15:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OLMIP, OSMEN, BOSSA, RHEAG, PEGYO, SILVR, KRVGD, AKFGY, UMPAS, DOBUR
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15:26
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