TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2020 13:47
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892297
BIST
15:171.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.355
En Düşük
1.342
15:177,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:179,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:17468,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,59
|Açılış
|: 468,59
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:17
|AKFGY
|4,73
|26.165.870
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.048.846
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.265.461
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.717.606
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.236.633
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|IZMDC
|17,52
|40.593.031
|% -7,30
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|EREGL
|13,75
|2.278.816.412
|% 2,23
|
|SELEC
|18,08
|1.729.159.876
|% -0,44
|
|PETKM
|4,89
|1.434.691.865
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,08
|1.270.344.245
|% 7,32
|
|KRDMD
|5,17
|1.262.024.266
|% -1,15
|
|DOHOL
|3,08
|1.270.344.245
|% 7,32
|
|PETKM
|4,89
|1.434.691.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,17
|1.262.024.266
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,08
|477.607.537
|% 1,46
|
|SISE
|7,07
|1.246.789.365
|% -0,84
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8376
|7,8421
|% 0,29
|
|Euro
|9,4902
|9,4993
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,5181
|10,5709
|% 1,04
|
|Frank
|8,7886
|8,8415
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0839
|2,0944
|% 0,30
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-13,12
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.095
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.081
|3.159
|-21,38
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-10,35
|
|Çeyrek
|747
|764
|-5,17
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|49,04
|49,04
|0,20
|
Seans Raporu
15:17
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15:27ISMEN
Yüzde 4.48 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 638, 007 adet işlem
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15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 59 artarak (% 0.79 ) 1, 218
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15:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OLMIP, OSMEN, BOSSA, RHEAG, PEGYO, SILVR, KRVGD, AKFGY, UMPAS, DOBUR
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15:26
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15:26
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