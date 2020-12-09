TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2020 13:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892298
BIST
15:271.351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,41
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.355
En Düşük
1.342
15:277,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:279,4968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0275
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:27468,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,76
|Açılış
|: 468,42
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:27
|AKFGY
|4,73
|26.165.960
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.048.932
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.265.461
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.722.475
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.236.661
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|IZMDC
|17,54
|42.104.544
|% -7,20
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|EREGL
|13,76
|2.298.340.234
|% 2,30
|
|SELEC
|17,89
|1.754.329.683
|% -1,49
|
|PETKM
|4,89
|1.442.897.587
|% 0,00
|
|GARAN
|9,13
|1.339.134.337
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,07
|1.311.141.557
|% 6,97
|
|DOHOL
|3,07
|1.311.141.557
|% 6,97
|
|PETKM
|4,89
|1.442.897.587
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,17
|1.268.481.819
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,08
|479.500.148
|% 1,46
|
|SISE
|7,08
|1.250.629.311
|% -0,70
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8366
|7,8394
|% 0,26
|
|Euro
|9,4907
|9,4968
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,5229
|10,5756
|% 1,09
|
|Frank
|8,7883
|8,8412
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0853
|2,0957
|% 0,36
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-13,75
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-20,00
|
|Tam
|3.087
|3.165
|-15,53
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,51
|
|Çeyrek
|748
|766
|-3,76
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|49,06
|49,06
|0,22
|