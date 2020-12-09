TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2020 13:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892300
BIST
15:171.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,43
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.355
En Düşük
1.342
15:177,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:179,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:17468,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,81
|Açılış
|: 468,59
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:15
|AKFGY
|4,73
|26.163.505
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.016.180
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.265.240
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.717.527
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.236.633
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|PAMEL
|26,00
|410.946
|% -6,81
|
|EREGL
|13,81
|2.258.337.312
|% 2,68
|
|SELEC
|18,09
|1.720.085.331
|% -0,39
|
|PETKM
|4,88
|1.433.186.020
|% -0,20
|
|DOHOL
|3,08
|1.250.145.615
|% 7,32
|
|KRDMD
|5,16
|1.249.610.011
|% -1,34
|
|DOHOL
|3,08
|1.250.145.615
|% 7,32
|
|PETKM
|4,88
|1.433.186.020
|% -0,20
|
|KRDMD
|5,16
|1.249.610.011
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,06
|458.958.203
|% 0,49
|
|SISE
|7,07
|1.244.694.358
|% -0,84
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8407
|7,8472
|% 0,36
|
|Euro
|9,4943
|9,5046
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,5089
|10,5616
|% 0,95
|
|Frank
|8,7856
|8,8385
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0821
|2,0926
|% 0,21
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-13,75
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-20,00
|
|Tam
|3.087
|3.165
|-15,53
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,51
|
|Çeyrek
|748
|766
|-3,76
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|49,06
|49,06
|0,22
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:27ISMEN
Yüzde 4.48 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 638, 007 adet işlem
-
15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 59 artarak (% 0.79 ) 1, 218
-
15:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OLMIP, OSMEN, BOSSA, RHEAG, PEGYO, SILVR, KRVGD, AKFGY, UMPAS, DOBUR
-
15:26
INVEO, SUMAS, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:26
EUYO, PAMEL, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında