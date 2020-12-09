TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2020 13:50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892305
BIST
15:521.357
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 16,69
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
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1.358
En Düşük
1.342
15:527,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:529,4864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0171
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
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9,5191
En Düşük
9,4524
15:52467,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,76
|Açılış
|: 467,79
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|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:52
|AKFGY
|4,73
|26.196.005
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.134.313
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.308.973
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.748.150
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.249.499
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|BSOKE
|2,57
|308.098.346
|% -7,55
|
|IZMDC
|17,52
|46.124.006
|% -7,30
|
|EREGL
|13,79
|2.408.822.043
|% 2,53
|
|GARAN
|9,30
|2.063.936.344
|% 4,03
|
|SELEC
|18,02
|1.813.787.290
|% -0,77
|
|PETKM
|4,87
|1.493.743.717
|% -0,41
|
|DOHOL
|3,07
|1.408.312.376
|% 6,97
|
|DOHOL
|3,07
|1.408.312.376
|% 6,97
|
|PETKM
|4,87
|1.493.743.717
|% -0,41
|
|KRDMD
|5,17
|1.290.690.278
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,08
|505.941.207
|% 1,46
|
|GARAN
|9,30
|2.063.936.344
|% 4,03
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8294
|7,8329
|% 0,18
|
|Euro
|9,4826
|9,4864
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,4964
|10,5490
|% 0,83
|
|Frank
|8,7701
|8,8229
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0814
|2,0919
|% 0,18
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-11,97
|
|Altın Gr.
|467
|468
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.160
|-20,32
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-9,83
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,92
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,98
|48,98
|0,14
|