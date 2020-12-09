TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2020 13:52
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892313
BIST
15:401.354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 14,30
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.355
En Düşük
1.342
15:407,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:409,4878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0185
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:40468,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,95
|Açılış
|: 468,24
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:40
|AKFGY
|4,73
|26.181.815
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.134.313
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.283.370
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.734.543
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.239.843
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|BSOKE
|2,57
|306.643.155
|% -7,55
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|EREGL
|13,80
|2.363.088.592
|% 2,60
|
|SELEC
|18,05
|1.795.766.469
|% -0,61
|
|GARAN
|9,19
|1.726.373.450
|% 2,80
|
|PETKM
|4,89
|1.461.000.465
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,06
|1.378.201.868
|% 6,62
|
|DOHOL
|3,06
|1.378.201.868
|% 6,62
|
|PETKM
|4,89
|1.461.000.465
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,17
|1.284.064.989
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,08
|481.670.661
|% 1,46
|
|GARAN
|9,19
|1.726.373.450
|% 2,80
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8320
|7,8366
|% 0,22
|
|Euro
|9,4830
|9,4878
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,5028
|10,5555
|% 0,90
|
|Frank
|8,7780
|8,8309
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0831
|2,0935
|% 0,25
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-12,89
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-16,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|-13,62
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|-6,59
|
|Çeyrek
|749
|766
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|49,10
|49,10
|0,26
|