TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2020 16:02
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892387
BIST
18:051.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
18:057,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0146
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
18:059,4655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
18:05464,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,22
|Açılış
|: 464,96
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|126,50
|1.608.034
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,73
|26.835.264
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.810.936
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.835.978
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|88.085.122
|% 9,98
|
|POLTK
|298,80
|2.541.767
|% -10,00
|
|ISATR
|274.500,00
|274.500
|% -10,00
|
|PAMEL
|25,12
|1.047.636
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,73
|2.794.056
|% -9,90
|
|SAFKR
|13,40
|18.867.634
|% -9,89
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|EREGL
|13,54
|2.917.679.978
|% 0,67
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|SELEC
|17,98
|2.170.624.537
|% -0,99
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|EKGYO
|2,05
|678.772.593
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,09
|1.615.495.919
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8264
|7,8337
|% 0,19
|
|Euro
|9,4559
|9,4655
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,4441
|10,4965
|% 0,33
|
|Frank
|8,7516
|8,8043
|% -0,07
|
|Riyal
|2,0781
|2,0885
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-22,75
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|48,72
|48,72
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TKNSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 521, 868 adet işlem
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17:57DOBUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 073 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 08 artarak (% 1.17 ) 1, 222
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, UMPAS, SNPAM, INVEO, PEGYO, KRVGD, AKFGY, DOBUR, BERA, OLMIP
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17:56
RHEAG, BERA, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında