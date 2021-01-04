TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2021 17:03
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896744
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0147
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,1071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05462,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 9,97
|Açılış
|: 462,95
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,27
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.293.876
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.246.417
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.742.560
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.856.304.434
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.910.250
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.935.883
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|926.862
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.268.655.856
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.856.304.434
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.421.824.753
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.408.972.293
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.193.177.450
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.268.655.856
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|771.753.559
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.350.815
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|691.433.799
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|429.835.008
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4099
|7,4152
|% -0,20
|
|Euro
|9,0991
|9,1071
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0430
|10,0934
|% -0,83
|
|Frank
|8,3806
|8,4310
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9700
|1,9799
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,64
|
|Altın Gr.
|463
|463
|10,12
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,27
|
|B. Petrol
|52,22
|52,22
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında