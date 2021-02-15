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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

15.02.2021 15:07



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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HHD İZAHNAME  DEĞİŞİKLİĞİ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909633


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Riyal 1,8527 1,8620 % -0,93  
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Altın Ons 1.823 1.824 2,11  
Altın Gr. 409 409 -3,46  
Cumhuriyet 2.718 2.759 -22,00  
Tam 2.708 2.776 -19,02  
Yarım 1.309 1.343 -9,21  
Çeyrek 656 671 -4,60  
Gümüş.Ons 27,67 27,70 0,42  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 0,03  
B. Petrol 63,28 63,28 0,85  
Seans Raporu 15:36
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