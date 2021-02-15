TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.02.2021 15:07
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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HHD İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909633
BIST
15:361.557
En Yüksek
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6,9584
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En Yüksek
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En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:36
|VAKFN
|12,32
|12.462.710
|% 10,00
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|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
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|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
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|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
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|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
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|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
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|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
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|TGSAS
|26,48
|228.807.783
|% -8,82
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|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
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|KOZAL
|146,00
|2.195.475.123
|% 1,25
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|SASA
|37,68
|1.501.909.779
|% 9,47
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|THYAO
|12,30
|997.711.261
|% 2,50
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|TCELL
|17,02
|652.478.644
|% 2,10
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|GARAN
|9,97
|627.047.350
|% 0,50
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|GSDHO
|2,73
|331.359.344
|% 1,11
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|ALBRK
|2,29
|252.301.374
|% 2,23
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|EKGYO
|2,54
|251.665.564
|% 0,79
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|SKBNK
|1,45
|139.205.388
|% 0,69
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|CEMAS
|2,27
|217.326.908
|% 2,25
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|15:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|6,9632
|6,9670
|% -0,98
|
|Euro
|8,4515
|8,4572
|% -0,81
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|Sterlin
|9,6628
|9,7112
|% -0,55
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|Frank
|7,7939
|7,8409
|% -0,80
|
|Riyal
|1,8527
|1,8620
|% -0,93
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|15:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.823
|1.824
|2,11
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.708
|2.776
|-19,02
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-9,21
|
|Çeyrek
|656
|671
|-4,60
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|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,42
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|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
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|B. Petrol
|63,28
|63,28
|0,85
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