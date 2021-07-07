TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.07.2021 16:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947715
BIST
17:291.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:298,7096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0234
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:2910,2747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:29504,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,34
|Açılış
|: 504,50
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:29
|TUREX
|10,52
|19.862.907
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.243.894
|% 9,71
|
|PRKAB
|12,86
|41.274.239
|% 9,35
|
|AGYO
|2,27
|34.774.307
|% 8,61
|
|KAPLM
|20,88
|11.331.809
|% 7,74
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,70
|1.169.089.697
|% 1,05
|
|KRDMD
|7,12
|673.480.798
|% 2,89
|
|THYAO
|13,87
|655.814.096
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,38
|640.561.339
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,26
|539.209.769
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|539.209.769
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,24
|178.059.596
|% -6,77
|
|GARAN
|8,70
|1.169.089.697
|% 1,05
|
|AKBNK
|5,38
|640.561.339
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,12
|673.480.798
|% 2,89
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7068
|8,7096
|% 0,27
|
|Euro
|10,2712
|10,2747
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9503
|12,0102
|% -0,00
|
|Frank
|9,3645
|9,4209
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3150
|2,3266
|% 0,26
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|0,71
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|73,77
|73,77
|-0,76
|
Seans Raporu
17:29
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-
17:40XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 9, 646.00 milyon TL de
-
17:40DAGHL
Yüzde 4.60 oranında artışla 16.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 913, 441 adet işlem
-
17:39GOLTS
Yüzde 4.14 oranında artışla 41.22 lira fiyatla işlem gören hissede 361, 201 adet işlem
-
17:38BASGZ
Yüzde 5.73 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 146, 748 adet işlem
-
17:36PRKAB
Yüzde 8.59 oranında artışla 12.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 846 adet işlem