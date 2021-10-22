TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 10:07
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971857
BIST
10:261.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,15
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:269,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1249
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:2611,2183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1385
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:26556,73
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 11,52
|Açılış
|: 556,73
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:26
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|ANGEN
|26,48
|142.345.777
|% 7,03
|
|HLGYO
|2,80
|38.053.466
|% 6,87
|
|GLCVY
|15,89
|137.046.788
|% 5,86
|
|FADE
|8,14
|54.555.193
|% -5,35
|
|IHYAY
|0,85
|3.032.820
|% -4,49
|
|ANELE
|2,69
|3.430.288
|% -4,27
|
|EUYO
|3,52
|170.656
|% -4,09
|
|OLMK
|7,40
|996.081
|% -3,90
|
|GARAN
|9,01
|216.723.593
|% 0,22
|
|SISE
|8,37
|214.157.348
|% 0,12
|
|KRDMD
|7,34
|188.397.789
|% 1,24
|
|SASA
|28,06
|186.610.470
|% 1,67
|
|THYAO
|14,00
|173.943.534
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,48
|90.077.499
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,34
|188.397.789
|% 1,24
|
|SISE
|8,37
|214.157.348
|% 0,12
|
|GARAN
|9,01
|216.723.593
|% 0,22
|
|TSKB
|1,25
|21.591.940
|% 0,00
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6190
|9,6250
|% 1,31
|
|Euro
|11,2063
|11,2183
|% 1,25
|
|Sterlin
|13,2788
|13,3454
|% 1,53
|
|Frank
|10,4869
|10,5501
|% 1,66
|
|Riyal
|2,5667
|2,5796
|% 1,53
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,25
|
|Altın Gr.
|555
|555
|9,41
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,13
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,28
|