TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 10:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971866
BIST
10:261.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,15
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
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1.458
En Düşük
1.454
10:269,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1249
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
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9,6637
En Düşük
9,4804
10:2611,2183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1385
|Açılış
|: 10,9650
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|Önceki Kapanış
|: 10,7700
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11,2597
En Düşük
11,0404
10:26556,33
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 11,12
|Açılış
|: 556,73
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|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:26
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,80
|38.298.301
|% 6,87
|
|ANGEN
|26,42
|148.810.286
|% 6,79
|
|DOBUR
|39,58
|2.213.147
|% 5,83
|
|FADE
|8,09
|64.254.583
|% -5,93
|
|ANELE
|2,69
|3.430.288
|% -4,27
|
|OLMK
|7,39
|1.087.741
|% -4,03
|
|ERSU
|4,41
|5.155.963
|% -3,50
|
|IHYAY
|0,86
|3.524.798
|% -3,37
|
|SISE
|8,36
|225.850.972
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|218.384.240
|% 0,22
|
|KRDMD
|7,33
|198.923.810
|% 1,10
|
|SASA
|28,06
|190.040.833
|% 1,67
|
|THYAO
|14,01
|181.306.533
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,47
|90.207.720
|% -0,80
|
|KRDMD
|7,33
|198.923.810
|% 1,10
|
|SISE
|8,36
|225.850.972
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|218.384.240
|% 0,22
|
|TSKB
|1,25
|21.626.334
|% 0,00
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6190
|9,6250
|% 1,31
|
|Euro
|11,2063
|11,2183
|% 1,25
|
|Sterlin
|13,2743
|13,3409
|% 1,49
|
|Frank
|10,4828
|10,5459
|% 1,62
|
|Riyal
|2,5656
|2,5785
|% 1,48
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,92
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,52
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,12
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,50
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