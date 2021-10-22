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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

22.10.2021 10:13



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971868


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Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,28 24,30 0,12  
Gümüş Gr. 7,46 7,47 0,08  
B. Petrol 84,14 84,14 -0,47  
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