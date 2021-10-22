TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 10:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971868
BIST
10:031.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:039,6255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1254
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6255
En Düşük
9,4804
10:0311,2088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1290
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2135
En Düşük
11,0404
10:03553,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 8,52
|Açılış
|: 553,74
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
553,89
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:01
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,80
|6.033.037
|% 6,87
|
|ANGEN
|25,88
|7.276.162
|% 4,61
|
|QNBFL
|66,45
|21.729
|% 3,59
|
|FADE
|8,10
|3.153.314
|% -5,81
|
|MERIT
|25,60
|278.682
|% -2,96
|
|ATEKS
|30,02
|28.279
|% -2,47
|
|OLMK
|7,52
|126.509
|% -2,34
|
|ERSU
|4,48
|127.546
|% -1,97
|
|GARAN
|9,03
|21.406.057
|% 0,44
|
|THYAO
|14,01
|9.210.959
|% 0,29
|
|KOZAL
|101,60
|9.203.944
|% 1,65
|
|SISE
|8,37
|7.323.281
|% 0,12
|
|ANGEN
|25,88
|7.276.162
|% 4,61
|
|GARAN
|9,03
|21.406.057
|% 0,44
|
|HLGYO
|2,80
|6.033.037
|% 6,87
|
|ALMAD
|1,42
|2.342.445
|% -1,39
|
|EKGYO
|1,94
|2.885.896
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|1.282.097
|% -0,71
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6119
|9,6198
|% 1,26
|
|Euro
|11,1903
|11,2001
|% 1,09
|
|Sterlin
|13,1698
|13,2359
|% 0,70
|
|Frank
|10,3941
|10,4567
|% 0,76
|
|Riyal
|2,5448
|2,5576
|% 0,66
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|9,69
|
|Altın Gr.
|551
|551
|5,42
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,08
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|-0,47
|