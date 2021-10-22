TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 10:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971870
BIST
10:031.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:039,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1197
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6208
En Düşük
9,4804
10:0311,2001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1203
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2106
En Düşük
11,0404
10:03553,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 8,52
|Açılış
|: 553,74
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
553,89
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:03
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|ERBOS
|90,95
|8.296.208
|% 6,00
|
|HLGYO
|2,77
|21.521.347
|% 5,73
|
|EDIP
|4,10
|4.982.613
|% 4,59
|
|FADE
|8,10
|17.429.669
|% -5,81
|
|ERSU
|4,36
|2.231.835
|% -4,60
|
|MERIT
|25,24
|2.064.501
|% -4,32
|
|OLMK
|7,40
|354.794
|% -3,90
|
|ULAS
|4,00
|81.495
|% -3,61
|
|GARAN
|9,01
|82.666.458
|% 0,22
|
|KRDMD
|7,35
|69.720.456
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,47
|64.791.318
|% -0,80
|
|ANGEN
|26,28
|58.553.467
|% 6,22
|
|KOZAL
|101,30
|53.249.839
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,47
|64.791.318
|% -0,80
|
|KRDMD
|7,35
|69.720.456
|% 1,38
|
|GARAN
|9,01
|82.666.458
|% 0,22
|
|HLGYO
|2,77
|21.521.347
|% 5,73
|
|TSKB
|1,25
|7.793.789
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6119
|9,6198
|% 1,26
|
|Euro
|11,1903
|11,2001
|% 1,09
|
|Sterlin
|13,2052
|13,2714
|% 0,97
|
|Frank
|10,4303
|10,4932
|% 1,11
|
|Riyal
|2,5527
|2,5655
|% 0,97
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,35
|
|Altın Gr.
|552
|552
|6,89
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,09
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|-0,64
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