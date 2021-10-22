TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 10:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971873
BIST
10:031.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:039,6255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1254
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6255
En Düşük
9,4804
10:0311,2088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1290
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2135
En Düşük
11,0404
10:03553,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 8,52
|Açılış
|: 553,74
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
553,89
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:01
|HLGYO
|2,80
|6.033.037
|% 6,87
|
|ANGEN
|25,88
|7.276.162
|% 4,61
|
|QNBFL
|66,45
|21.729
|% 3,59
|
|UFUK
|22,86
|50.909
|% 3,44
|
|EKIZ
|6,17
|14.592
|% 2,49
|
|FADE
|8,10
|3.153.314
|% -5,81
|
|MERIT
|25,60
|278.682
|% -2,96
|
|OLMK
|7,52
|126.509
|% -2,34
|
|BASCM
|9,45
|9
|% -1,46
|
|KZBGY
|27,10
|3.523.000
|% -1,45
|
|ANGEN
|25,88
|7.276.162
|% 4,61
|
|MPARK
|25,46
|4.906.736
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,25
|4.782.156
|% 1,60
|
|KZBGY
|27,10
|3.523.000
|% -1,45
|
|FADE
|8,10
|3.153.314
|% -5,81
|
|ALMAD
|1,42
|2.342.445
|% -1,39
|
|GLCVY
|15,25
|4.782.156
|% 1,60
|
|ANGEN
|25,88
|7.276.162
|% 4,61
|
|ZRGYO
|1,64
|437.746
|% 0,61
|
|MAREN
|8,41
|1.878.887
|% 0,36
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6099
|9,6188
|% 1,25
|
|Euro
|11,1887
|11,1972
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,1751
|13,2411
|% 0,73
|
|Frank
|10,4012
|10,4639
|% 0,83
|
|Riyal
|2,5465
|2,5593
|% 0,73
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|11,10
|
|Altın Gr.
|551
|551
|5,52
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,08
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|-0,45
|
Seans Raporu
10:01
daha fazla
-
10:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 33 kaybederek (% -0.15 ) 1, 565
-
10:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, SERVE
-
10:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:17XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 522.00 milyon TL de