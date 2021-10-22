TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 10:19
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971875
BIST
12:181.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,32
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.468
En Düşük
1.454
12:189,6053
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1052
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
12:1811,1785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0987
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
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11,2597
En Düşük
11,0404
12:18554,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 8,90
|Açılış
|: 554,15
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler12:16
|DOBUR
|41,14
|7.553.869
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|ERBOS
|92,60
|63.125.833
|% 7,93
|
|MRSHL
|253,50
|7.012.189
|% 7,83
|
|FADE
|7,89
|154.721.875
|% -8,26
|
|IHYAY
|0,84
|9.028.311
|% -5,62
|
|ANELE
|2,66
|12.109.933
|% -5,34
|
|OLMK
|7,29
|2.958.376
|% -5,32
|
|MERIT
|25,14
|20.093.826
|% -4,70
|
|GARAN
|9,04
|682.802.793
|% 0,56
|
|SISE
|8,47
|627.530.094
|% 1,32
|
|THYAO
|14,07
|520.724.401
|% 0,72
|
|KRDMD
|7,37
|434.455.921
|% 1,66
|
|SASA
|28,08
|371.314.619
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,50
|267.690.607
|% 0,40
|
|GARAN
|9,04
|682.802.793
|% 0,56
|
|SISE
|8,47
|627.530.094
|% 1,32
|
|DOHOL
|2,63
|157.761.607
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,37
|434.455.921
|% 1,66
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6007
|9,6050
|% 1,10
|
|Euro
|11,1752
|11,1809
|% 0,91
|
|Sterlin
|13,2309
|13,2973
|% 1,16
|
|Frank
|10,4385
|10,5014
|% 1,19
|
|Riyal
|2,5553
|2,5681
|% 1,07
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,29
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,78
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|83,00
|
|Tam
|3.635
|3.726
|85,89
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|41,55
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,78
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,35
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|0,41
|