TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 10:20
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971876
BIST
14:011.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,29
|Açılış
|: 1.456
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|Önceki Kapanış
|: 1.455
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1.469
En Düşük
1.454
14:019,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1080
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
14:0111,1924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1126
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
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11,2597
En Düşük
11,0404
14:01554,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 8,86
|Açılış
|: 554,07
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|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler14:01
|DOBUR
|41,14
|8.624.258
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|86.768.310
|% 9,97
|
|MRSHL
|255,20
|9.739.575
|% 8,55
|
|TEKTU
|1,28
|31.330.281
|% 8,47
|
|MERIT
|24,34
|23.850.529
|% -7,73
|
|FADE
|7,96
|187.799.533
|% -7,44
|
|OLMK
|7,20
|4.082.380
|% -6,49
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GARAN
|9,06
|1.155.181.014
|% 0,78
|
|SISE
|8,47
|693.148.703
|% 1,32
|
|THYAO
|14,12
|624.111.989
|% 1,07
|
|KRDMD
|7,39
|506.086.376
|% 1,93
|
|ASELS
|16,73
|446.615.994
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,52
|381.807.846
|% 1,20
|
|GARAN
|9,06
|1.155.181.014
|% 0,78
|
|DOHOL
|2,62
|224.724.617
|% 2,34
|
|SISE
|8,47
|693.148.703
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,39
|425.546.322
|% 1,32
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6042
|9,6081
|% 1,14
|
|Euro
|11,1855
|11,1924
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,2113
|13,2775
|% 1,01
|
|Frank
|10,4463
|10,5092
|% 1,27
|
|Riyal
|2,5553
|2,5681
|% 1,07
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|9,60
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,98
|
|Cumhuriyet
|3.650
|3.705
|81,00
|
|Tam
|3.636
|3.727
|87,18
|
|Yarım
|1.757
|1.803
|42,17
|
|Çeyrek
|881
|902
|21,09
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,54
|0,14
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|0,51
|