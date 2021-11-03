TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 10:21
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974126
BIST
10:111.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,23
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:119,6348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:1111,1842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0609
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:11552,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,42
|Açılış
|: 552,48
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:08
|IHAAS
|5,06
|2.793.393
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,80
|10.460.402
|% 9,94
|
|FRIGO
|2,88
|2.440.835
|% 8,91
|
|VANGD
|7,05
|7.055.730
|% 8,63
|
|ERBOS
|131,00
|43.633.729
|% 6,68
|
|BASGZ
|31,14
|31.745.265
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,63
|3.626.309
|% -7,99
|
|MAKTK
|3,08
|1.454.508
|% -6,38
|
|CANTE
|13,65
|2.331.166
|% -4,88
|
|ZRGYO
|2,20
|3.245.775
|% -4,76
|
|GARAN
|10,17
|173.278.492
|% 0,10
|
|THYAO
|15,43
|89.863.115
|% -0,39
|
|TSPOR
|5,38
|71.882.439
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,02
|50.894.378
|% -0,49
|
|ODAS
|1,45
|47.719.909
|% 1,40
|
|ODAS
|1,45
|47.719.909
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,02
|50.894.378
|% -0,49
|
|GARAN
|10,17
|173.278.492
|% 0,10
|
|TSKB
|1,38
|22.884.226
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,38
|71.882.439
|% 0,19
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6345
|9,6410
|% 0,40
|
|Euro
|11,1646
|11,1761
|% 0,47
|
|Sterlin
|13,0926
|13,1583
|% 0,44
|
|Frank
|10,5042
|10,5675
|% 0,45
|
|Riyal
|2,5611
|2,5739
|% 0,34
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,84
|
|Altın Gr.
|553
|553
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,29
|0,01
|
|B. Petrol
|83,71
|83,71
|-1,01
|