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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

03.11.2021 10:22



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974127


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DOBUR 70,80 11.993.859 % 9,94  
PRKAB 24,30 18.252.334 % 8,19  
RODRG 15,70 2.429.743 % 7,76  
ERBOS 132,10 55.971.994 % 7,57  
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Dolar 9,6302 9,6348 % 0,34  
Euro 11,1721 11,1842 % 0,55  
Sterlin 13,1050 13,1707 % 0,53  
Frank 10,5162 10,5796 % 0,57  
Riyal 2,5636 2,5765 % 0,44  
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10:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -6,83  
Altın Gr. 553 553 0,74  
Cumhuriyet 3.631 3.686 11,00  
Tam 3.616 3.707 13,58  
Yarım 1.748 1.793 6,57  
Çeyrek 877 897 3,28  
Gümüş.Ons 23,46 23,49 -0,06  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 0,01  
B. Petrol 83,85 83,85 -0,87  
Seans Raporu 10:11
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