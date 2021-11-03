TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 10:23
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974128
BIST
10:211.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,61
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:219,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0343
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:2111,1708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0475
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:21551,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,23
|Açılış
|: 551,87
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:19
|IHAAS
|5,06
|3.429.881
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,80
|12.275.218
|% 9,94
|
|PRKAB
|24,46
|27.665.745
|% 8,90
|
|ERBOS
|132,50
|65.796.223
|% 7,90
|
|RODRG
|15,34
|2.868.612
|% 5,28
|
|BASGZ
|31,14
|32.275.579
|% -9,95
|
|KARYE
|20,86
|11.709.169
|% -5,10
|
|KRGYO
|6,33
|7.875.368
|% -4,95
|
|CANTE
|13,65
|2.331.166
|% -4,88
|
|MAKTK
|3,13
|2.335.448
|% -4,86
|
|GARAN
|10,16
|292.277.231
|% 0,00
|
|THYAO
|15,51
|169.759.725
|% 0,13
|
|SISE
|8,70
|132.801.106
|% 0,93
|
|TSPOR
|5,23
|125.644.663
|% -2,61
|
|EREGL
|18,97
|87.900.252
|% -0,63
|
|ODAS
|1,46
|81.795.331
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,01
|65.689.691
|% -0,99
|
|GARAN
|10,16
|292.277.231
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,23
|125.644.663
|% -2,61
|
|TSKB
|1,36
|31.865.207
|% -0,73
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,73
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,00
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|-0,91
|