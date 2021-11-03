TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 10:24
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974129
BIST
10:221.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:229,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0343
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:2211,1708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0475
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:22551,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,23
|Açılış
|: 551,87
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:22
|IHAAS
|5,06
|9.496.077
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,80
|13.534.963
|% 9,94
|
|ERBOS
|133,80
|75.697.396
|% 8,96
|
|PRKAB
|24,42
|33.390.237
|% 8,73
|
|VERTU
|24,84
|36.337.166
|% 6,24
|
|BASGZ
|31,14
|32.519.187
|% -9,95
|
|DOKTA
|29,20
|238.272
|% -7,18
|
|CANTE
|13,47
|4.999.887
|% -6,13
|
|HEDEF
|3,55
|30.326.651
|% -5,84
|
|MAKTK
|3,12
|2.677.773
|% -5,17
|
|GARAN
|10,17
|323.940.820
|% 0,10
|
|THYAO
|15,50
|187.443.762
|% 0,06
|
|SISE
|8,70
|168.888.186
|% 0,93
|
|TSPOR
|5,24
|151.668.147
|% -2,42
|
|EREGL
|19,05
|108.719.689
|% -0,21
|
|ODAS
|1,45
|85.035.011
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,02
|67.753.246
|% -0,49
|
|GARAN
|10,17
|323.940.820
|% 0,10
|
|TSPOR
|5,24
|151.668.147
|% -2,42
|
|YKBNK
|2,81
|75.273.958
|% -0,71
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6340
|9,6367
|% 0,36
|
|Euro
|11,1628
|11,1708
|% 0,43
|
|Sterlin
|13,0942
|13,1599
|% 0,45
|
|Frank
|10,5043
|10,5676
|% 0,45
|
|Riyal
|2,5610
|2,5738
|% 0,34
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-7,01
|
|Altın Gr.
|552
|552
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,01
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|-0,89
|