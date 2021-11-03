TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 10:25
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974130
BIST
10:321.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:329,6318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0294
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:3211,1629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0396
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:32552,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,28
|Açılış
|: 552,34
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:32
|IHAAS
|5,06
|13.565.228
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,80
|15.929.065
|% 9,94
|
|PRKAB
|24,60
|47.576.485
|% 9,53
|
|ERBOS
|132,60
|85.395.819
|% 7,98
|
|VERTU
|25,04
|47.208.129
|% 7,10
|
|BASGZ
|31,14
|32.698.803
|% -9,95
|
|CANTE
|12,97
|8.875.917
|% -9,62
|
|KARYE
|19,95
|23.804.518
|% -9,24
|
|DOKTA
|29,20
|238.272
|% -7,18
|
|PAMEL
|55,20
|1.320.843
|% -5,88
|
|GARAN
|10,17
|363.788.190
|% 0,10
|
|SISE
|8,72
|228.530.786
|% 1,16
|
|THYAO
|15,51
|210.091.619
|% 0,13
|
|TSPOR
|5,08
|174.221.037
|% -5,40
|
|EREGL
|18,98
|138.778.773
|% -0,58
|
|ODAS
|1,45
|108.894.407
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,02
|88.726.816
|% -0,49
|
|GARAN
|10,17
|363.788.190
|% 0,10
|
|TSPOR
|5,08
|174.221.037
|% -5,40
|
|YKBNK
|2,81
|87.677.850
|% -0,71
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6291
|9,6318
|% 0,31
|
|Euro
|11,1558
|11,1629
|% 0,36
|
|Sterlin
|13,1051
|13,1709
|% 0,53
|
|Frank
|10,5103
|10,5736
|% 0,51
|
|Riyal
|2,5632
|2,5760
|% 0,42
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-6,31
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|83,68
|83,68
|-1,04
|