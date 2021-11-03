TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 10:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974132
BIST
11:571.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,40
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.529
11:579,6540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0516
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:5711,1974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0741
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:57553,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,14
|Açılış
|: 553,19
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:57
|IHAAS
|5,06
|20.517.440
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|113.813.999
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,54
|106.816.156
|% 9,26
|
|DOBUR
|69,70
|33.134.251
|% 8,23
|
|TUREX
|13,07
|35.586.381
|% 7,66
|
|KARYE
|19,79
|31.697.925
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.508.069
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,41
|25.605.809
|% -9,73
|
|CANTE
|13,03
|46.145.251
|% -9,20
|
|HEDEF
|3,45
|132.005.298
|% -8,49
|
|GARAN
|10,27
|1.044.088.185
|% 1,08
|
|THYAO
|15,54
|512.634.632
|% 0,32
|
|SISE
|8,79
|493.926.577
|% 1,97
|
|TSPOR
|5,12
|489.366.961
|% -4,66
|
|EREGL
|18,91
|282.756.402
|% -0,94
|
|GARAN
|10,27
|1.044.088.185
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,02
|203.300.937
|% -0,49
|
|TSPOR
|5,12
|489.366.961
|% -4,66
|
|ODAS
|1,45
|131.815.076
|% 1,40
|
|TSKB
|1,40
|99.844.025
|% 2,19
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6509
|9,6540
|% 0,54
|
|Euro
|11,1646
|11,1974
|% 0,67
|
|Sterlin
|13,0807
|13,1463
|% 0,35
|
|Frank
|10,5188
|10,5822
|% 0,59
|
|Riyal
|2,5623
|2,5752
|% 0,39
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,56
|
|Altın Gr.
|552
|552
|0,28
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.633
|3.725
|18,01
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|8,70
|
|Çeyrek
|881
|901
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|-1,39
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:09ERBOS
Yüzde 9.93 oranında artışla 135.00 lira fiyatla işlem gören hissede 864, 480 adet işlem
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12:08GOZDE
Yüzde 5.46 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 748, 600 adet işlem
-
12:06ZOREN
Yüzde 4.68 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 249, 608 adet işlem
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12:05XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 6, 567.00 milyon TL de
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12:05PRKAB
Yüzde 9.35 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 342, 289 adet işlem