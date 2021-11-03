TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 10:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974133
BIST
11:571.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,97
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.529
11:579,6595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0571
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:5711,1984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0751
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:57553,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,14
|Açılış
|: 553,19
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:57
|IHAAS
|5,06
|20.517.440
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|113.813.999
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,54
|106.816.156
|% 9,26
|
|DOBUR
|69,70
|33.134.251
|% 8,23
|
|TUREX
|13,07
|35.586.381
|% 7,66
|
|KARYE
|19,79
|31.697.925
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.508.069
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,41
|25.605.809
|% -9,73
|
|CANTE
|13,03
|46.145.251
|% -9,20
|
|HEDEF
|3,45
|132.005.298
|% -8,49
|
|GARAN
|10,27
|1.044.088.185
|% 1,08
|
|THYAO
|15,54
|512.634.632
|% 0,32
|
|SISE
|8,79
|493.926.577
|% 1,97
|
|TSPOR
|5,12
|489.366.961
|% -4,66
|
|EREGL
|18,91
|282.756.402
|% -0,94
|
|GARAN
|10,27
|1.044.088.185
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,02
|203.300.937
|% -0,49
|
|TSPOR
|5,12
|489.366.961
|% -4,66
|
|ODAS
|1,45
|131.815.076
|% 1,40
|
|TSKB
|1,40
|99.844.025
|% 2,19
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6561
|9,6595
|% 0,59
|
|Euro
|11,1916
|11,1984
|% 0,68
|
|Sterlin
|13,0808
|13,1464
|% 0,35
|
|Frank
|10,5199
|10,5833
|% 0,60
|
|Riyal
|2,5627
|2,5756
|% 0,41
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-5,44
|
|Altın Gr.
|552
|552
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|83,23
|83,23
|-1,49
|