TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2021 10:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974136
BIST
10:261.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:269,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0339
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:2611,1678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0445
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:26551,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,24
|Açılış
|: 551,82
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:26
|IHAAS
|5,06
|12.251.434
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|44.593.112
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|14.808.442
|% 9,94
|
|VANGD
|7,01
|17.908.703
|% 8,01
|
|VERTU
|25,20
|43.481.197
|% 7,78
|
|BASGZ
|31,14
|32.620.174
|% -9,95
|
|CANTE
|12,97
|8.753.155
|% -9,62
|
|HEDEF
|3,49
|58.196.831
|% -7,43
|
|DOKTA
|29,20
|238.272
|% -7,18
|
|KARYE
|20,46
|19.159.534
|% -6,92
|
|GARAN
|10,17
|350.211.261
|% 0,10
|
|SISE
|8,72
|213.939.343
|% 1,16
|
|THYAO
|15,51
|204.943.526
|% 0,13
|
|TSPOR
|5,22
|157.669.172
|% -2,79
|
|EREGL
|18,98
|123.338.079
|% -0,58
|
|ODAS
|1,44
|106.573.021
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,02
|87.681.639
|% -0,49
|
|GARAN
|10,17
|350.211.261
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,82
|85.857.651
|% -0,35
|
|TSPOR
|5,22
|157.669.172
|% -2,79
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6287
|9,6363
|% 0,35
|
|Euro
|11,1582
|11,1678
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,0907
|13,1563
|% 0,42
|
|Frank
|10,4996
|10,5628
|% 0,41
|
|Riyal
|2,5601
|2,5729
|% 0,30
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,97
|
|Altın Gr.
|553
|553
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,50
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|-0,94
|