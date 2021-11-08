TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.11.2021 09:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975509
BIST
09:551.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.589
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|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.589
En Düşük
1.589
09:559,6627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0165
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6560
09:5511,1933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0259
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1854
09:55564,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,15
|Açılış
|: 564,82
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
564,24
BIST En Aktif Hisseler09:55
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
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|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
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|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
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|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
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|09:55
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,6610
|9,6627
|% -0,17
|
|Euro
|11,1869
|11,1933
|% -0,23
|
|Sterlin
|13,0061
|13,0713
|% -0,16
|
|Frank
|10,5477
|10,6113
|% -0,20
|
|Riyal
|2,5713
|2,5842
|% -0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,34
|
|Altın Gr.
|566
|566
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|0,02
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|0,95
|