TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.11.2021 10:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975523
BIST
14:261.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 13,45
|Açılış
|: 1.589
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|Önceki Kapanış
|: 1.584
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1.600
En Düşük
1.589
14:269,7349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0557
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
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9,7349
En Düşük
9,6551
14:2611,2644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0452
|Açılış
|: 11,2300
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|Önceki Kapanış
|: 11,1800
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11,2644
En Düşük
11,1772
14:26568,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,17
|Açılış
|: 568,14
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:24
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.603.199
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.400.175
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|137.778.879
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.028.513
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|103.722.554
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,17
|17.788.297
|% -4,94
|
|FENER
|30,34
|61.811.566
|% -4,71
|
|THYAO
|17,91
|1.940.562.510
|% 1,47
|
|GARAN
|10,69
|1.400.270.171
|% 0,75
|
|PETKM
|6,84
|990.643.373
|% 2,40
|
|ASELS
|16,94
|635.407.787
|% 1,32
|
|KRDMD
|7,22
|560.985.750
|% 2,27
|
|PETKM
|6,84
|990.643.373
|% 2,40
|
|GARAN
|10,69
|1.400.270.171
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,02
|383.468.391
|% 0,33
|
|TSKB
|1,58
|191.873.300
|% 0,64
|
|THYAO
|17,91
|1.940.562.510
|% 1,47
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7291
|9,7333
|% 0,56
|
|Euro
|11,2527
|11,2627
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,0847
|13,1503
|% 0,45
|
|Frank
|10,5857
|10,6495
|% 0,16
|
|Riyal
|2,5858
|2,5987
|% 0,51
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-2,75
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.753
|3.810
|12,00
|
|Tam
|3.734
|3.828
|10,51
|
|Yarım
|1.805
|1.851
|5,08
|
|Çeyrek
|905
|926
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|0,99
|