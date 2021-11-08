TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.11.2021 10:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975515
BIST
15:001.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,22
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:009,7319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0527
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7355
En Düşük
9,6551
15:0011,2693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0501
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2701
En Düşük
11,1772
15:00568,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,16
|Açılış
|: 568,13
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:00
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.087.036
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.821.455
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|BASGZ
|22,72
|12.330.553
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|138.092.299
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|108.031.174
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,13
|19.815.157
|% -5,28
|
|GSRAY
|3,92
|150.149.935
|% -5,08
|
|THYAO
|17,87
|2.081.975.364
|% 1,25
|
|GARAN
|10,65
|1.510.680.655
|% 0,38
|
|PETKM
|6,86
|1.122.073.312
|% 2,69
|
|ASELS
|16,90
|675.852.702
|% 1,08
|
|KRDMD
|7,18
|583.535.920
|% 1,70
|
|PETKM
|6,86
|1.122.073.312
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,00
|459.068.191
|% -0,33
|
|TSKB
|1,58
|232.015.854
|% 0,64
|
|GARAN
|10,65
|1.510.680.655
|% 0,38
|
|THYAO
|17,87
|2.081.975.364
|% 1,25
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7292
|9,7319
|% 0,54
|
|Euro
|11,2620
|11,2693
|% 0,45
|
|Sterlin
|13,1019
|13,1676
|% 0,58
|
|Frank
|10,5881
|10,6519
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5864
|2,5993
|% 0,53
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,55
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.754
|3.811
|13,00
|
|Tam
|3.737
|3.831
|13,66
|
|Yarım
|1.806
|1.853
|6,61
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|1,08
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:12TUCLK
Yüzde 4.07 oranında artışla 14.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 076, 015 adet işlem
-
15:11TUCLK
Yüzde 4.28 oranında artışla 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 075, 495 adet işlem
-
15:09ARSAN
Yüzde 4.48 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 724, 141 adet işlem
-
15:08XU100
Endeks 1, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 14, 872.00 milyon TL de
-
15:08VERUS
Yüzde 5.93 oranında artışla 51.10 lira fiyatla işlem gören hissede 927, 694 adet işlem