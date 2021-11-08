TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.11.2021 11:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
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BIST
15:251.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
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|Açılış
|: 1.589
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|Önceki Kapanış
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1.600
En Düşük
1.589
15:259,7389
En Yüksek
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|Açılış
|: 9,7200
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|Önceki Kapanış
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9,7451
En Düşük
9,6551
15:2511,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
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|Açılış
|: 11,2400
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|Önceki Kapanış
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11,2884
En Düşük
11,1772
15:25568,48
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|Açılış
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568,95
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:25
|METRO
|1,43
|33.419.617
|% 10,00
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|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.300.242
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|84.315.194
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|12.652.495
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|138.523.333
|% -9,98
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|BJKAS
|5,87
|110.072.942
|% -5,78
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|NUGYO
|11,14
|21.067.876
|% -5,19
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|GSRAY
|3,92
|155.926.836
|% -5,08
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|THYAO
|17,93
|2.222.607.836
|% 1,59
|
|GARAN
|10,66
|1.717.826.390
|% 0,47
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|PETKM
|6,93
|1.228.222.882
|% 3,74
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|ASELS
|16,92
|698.515.048
|% 1,20
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|KRDMD
|7,24
|618.832.401
|% 2,55
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|PETKM
|6,93
|1.228.222.882
|% 3,74
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|TSKB
|1,60
|277.342.943
|% 1,91
|
|GARAN
|10,66
|1.717.826.390
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,00
|483.235.604
|% -0,33
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|THYAO
|17,93
|2.222.607.836
|% 1,59
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7306
|9,7389
|% 0,62
|
|Euro
|11,2753
|11,2827
|% 0,57
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|Sterlin
|13,1121
|13,1779
|% 0,66
|
|Frank
|10,5953
|10,6591
|% 0,25
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|Riyal
|2,5871
|2,6001
|% 0,56
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|15:25
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,74
|
|Altın Gr.
|569
|569
|2,68
|
|Cumhuriyet
|3.756
|3.813
|15,00
|
|Tam
|3.740
|3.833
|16,43
|
|Yarım
|1.807
|1.854
|7,94
|
|Çeyrek
|907
|927
|3,98
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|83,49
|83,49
|0,75
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