TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.11.2021 11:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975555
BIST
11:171.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 12,18
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.597
En Düşük
1.589
11:179,6867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0075
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7120
En Düşük
9,6551
11:1711,1969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0223
|Açılış
|: 11,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2519
En Düşük
11,1772
11:17565,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,68
|Açılış
|: 565,30
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler11:17
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|14.772.985
|% 9,98
|
|BRYAT
|379,00
|54.753.156
|% 8,94
|
|EUYO
|4,08
|2.075.670
|% 8,22
|
|VAKKO
|10,43
|31.743.903
|% 6,43
|
|BASGZ
|22,72
|10.009.137
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,89
|68.332.080
|% -5,46
|
|GSRAY
|3,92
|68.947.003
|% -5,08
|
|FENER
|30,46
|37.737.353
|% -4,33
|
|TETMT
|174,00
|682.476
|% -3,55
|
|THYAO
|17,79
|877.287.892
|% 0,79
|
|GARAN
|10,64
|666.075.433
|% 0,28
|
|PETKM
|6,89
|522.771.296
|% 3,14
|
|KRDMD
|7,23
|381.630.291
|% 2,41
|
|SISE
|8,95
|348.037.699
|% 1,59
|
|PETKM
|6,89
|522.771.296
|% 3,14
|
|GARAN
|10,64
|666.075.433
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,12
|64.221.788
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,23
|381.630.291
|% 2,41
|
|ODAS
|1,49
|77.364.426
|% 1,36
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6790
|9,6867
|% 0,08
|
|Euro
|11,1894
|11,1969
|% -0,20
|
|Sterlin
|13,0037
|13,0689
|% -0,17
|
|Frank
|10,5406
|10,6041
|% -0,26
|
|Riyal
|2,5733
|2,5862
|% 0,02
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,47
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,53
|0,00
|
|B. Petrol
|83,49
|83,49
|0,75
|