TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.11.2021 11:18
e Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975557
BIST
13:091.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 15,48
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
13:099,7149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0357
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
13:0911,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0100
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2100
En Düşük
11,1700
13:09566,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,93
|Açılış
|: 566,90
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler13:07
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.364.889
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|7.903.022
|% 9,94
|
|VERTU
|25,48
|63.235.694
|% 9,08
|
|PENTA
|238,00
|17.736.193
|% 9,07
|
|KARYE
|14,44
|136.735.127
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.065.844
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,90
|95.814.018
|% -5,30
|
|NUGYO
|11,21
|12.504.810
|% -4,60
|
|TUREX
|13,46
|25.655.423
|% -4,34
|
|THYAO
|17,81
|1.479.138.894
|% 0,91
|
|GARAN
|10,70
|1.164.130.235
|% 0,85
|
|PETKM
|6,90
|752.443.616
|% 3,29
|
|ASELS
|16,98
|555.865.178
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,27
|511.577.734
|% 2,97
|
|TSKB
|1,57
|187.568.706
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,03
|350.405.759
|% 0,66
|
|GARAN
|10,70
|1.164.130.235
|% 0,85
|
|PETKM
|6,90
|752.443.616
|% 3,29
|
|ODAS
|1,49
|128.772.293
|% 1,36
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7075
|9,7099
|% 0,32
|
|Euro
|11,2263
|11,2385
|% 0,17
|
|Sterlin
|13,0445
|13,1099
|% 0,14
|
|Frank
|10,5625
|10,6261
|% -0,06
|
|Riyal
|2,5783
|2,5912
|% 0,22
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,20
|
|Altın Gr.
|566
|566
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.739
|3.795
|-3,00
|
|Tam
|3.720
|3.814
|-3,30
|
|Yarım
|1.798
|1.845
|-1,60
|
|Çeyrek
|902
|922
|-0,79
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,01
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|1,10
|