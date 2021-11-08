TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.11.2021 11:19
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975560
BIST
15:261.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,63
|Açılış
|: 1.589
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|Önceki Kapanış
|: 1.584
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1.600
En Düşük
1.589
15:269,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0613
|Açılış
|: 9,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
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9,7451
En Düşük
9,6551
15:2611,2833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0641
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
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11,2884
En Düşük
11,1772
15:26568,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,61
|Açılış
|: 568,59
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|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,95
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:24
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.289.873
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|84.044.802
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|84.181.668
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|138.520.791
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.641.976
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,88
|109.937.723
|% -5,62
|
|FENER
|30,28
|68.257.321
|% -4,90
|
|GSRAY
|3,93
|155.770.620
|% -4,84
|
|THYAO
|17,92
|2.218.985.234
|% 1,53
|
|GARAN
|10,64
|1.708.117.092
|% 0,28
|
|PETKM
|6,95
|1.221.712.053
|% 4,04
|
|ASELS
|16,92
|697.927.833
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,23
|617.680.679
|% 2,41
|
|PETKM
|6,95
|1.221.712.053
|% 4,04
|
|GARAN
|10,64
|1.708.117.092
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,00
|483.221.702
|% -0,33
|
|TSKB
|1,57
|238.956.340
|% 0,00
|
|THYAO
|17,92
|2.218.985.234
|% 1,53
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7366
|9,7405
|% 0,63
|
|Euro
|11,2763
|11,2833
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,1161
|13,1819
|% 0,69
|
|Frank
|10,5979
|10,6618
|% 0,28
|
|Riyal
|2,5879
|2,6009
|% 0,59
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,02
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.755
|3.812
|14,00
|
|Tam
|3.737
|3.831
|13,79
|
|Yarım
|1.806
|1.853
|6,67
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|0,98
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