TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.11.2021 11:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975572
BIST
14:111.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,69
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:119,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0546
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7338
En Düşük
9,6551
14:1111,2635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0443
|Açılış
|: 11,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2635
En Düşük
11,1772
14:11567,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,01
|Açılış
|: 567,98
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,54
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:11
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.547.511
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.292.447
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|137.693.322
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.909.915
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|102.160.672
|% -5,78
|
|FENER
|30,34
|60.447.137
|% -4,71
|
|NUGYO
|11,21
|16.435.842
|% -4,60
|
|THYAO
|17,99
|1.808.168.118
|% 1,93
|
|GARAN
|10,72
|1.358.100.227
|% 1,04
|
|PETKM
|6,81
|951.026.167
|% 1,95
|
|ASELS
|16,94
|618.748.419
|% 1,32
|
|KRDMD
|7,22
|554.697.586
|% 2,27
|
|PETKM
|6,81
|951.026.167
|% 1,95
|
|GARAN
|10,72
|1.358.100.227
|% 1,04
|
|YKBNK
|3,03
|380.900.707
|% 0,66
|
|TSKB
|1,57
|190.977.417
|% 0,00
|
|THYAO
|17,99
|1.808.168.118
|% 1,93
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7302
|9,7338
|% 0,56
|
|Euro
|11,2581
|11,2635
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,0767
|13,1423
|% 0,39
|
|Frank
|10,5860
|10,6498
|% 0,17
|
|Riyal
|2,5844
|2,5973
|% 0,45
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,52
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.745
|3.802
|4,00
|
|Tam
|3.736
|3.830
|13,28
|
|Yarım
|1.806
|1.853
|6,42
|
|Çeyrek
|906
|926
|3,22
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|1,07
|